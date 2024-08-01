Легендарный «Буран» едет по Серовскому тракту

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Космический корабль, которые по задумке создателей должен был выполнять многодневные полеты много лет пылился на складах в Москве.
Корабль стоял в селе Лая, возле Нижнего Тагила, сообщают очевидцы в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»
Сейчас его доставляют в Верхнюю Пышму из Москвы, он почти добрался до своего конечного пункта. Его транспортировали на барже по российским рекам. А с Перми он едет на грузовом автомобиле.
Напомним, что 29 июля стало известно куда везут корабль.