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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Верхнюю Пышму везут комический корабль «Буран»

Легендарный «Буран» едет по Серовскому тракту

1 августа 2024, 12:59
Фото: Михаил Архипов

В Верхнюю Пышму везут комический корабль «Буран»

Космический корабль «Буран» заметили на Серовском тракте

Космический корабль, которые по задумке создателей должен был выполнять многодневные полеты много лет пылился на складах в Москве.

Корабль стоял в селе Лая, возле Нижнего Тагила, сообщают очевидцы в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

Сейчас его доставляют в Верхнюю Пышму из Москвы, он почти добрался до своего конечного пункта. Его транспортировали на барже по российским рекам. А с Перми он едет на грузовом автомобиле.

Напомним, что 29 июля стало известно куда везут корабль.

#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Музей#Космос#Екатеринбург#Корабль
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