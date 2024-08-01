Лена, у тебя дома нет: очевидец трагедии на Вагонке сразу позвонила хозяйке квартиры

Женщины немедленно направились в сторону взрыва, даже не представляя, что произошло. По словам Светланы, повсюду была пыль и песок от взрыва. Сначала она подумала, что взорвался автомобиль, и никак не ожидала увидеть то, что увидела. Когда они приблизились к месту взрыва, стало ясно, что произошла трагедия. Дом, который стоял на месте взрыва, был разрушен.