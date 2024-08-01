Лена, у тебя дома нет: очевидец трагедии на Вагонке сразу позвонила хозяйке квартиры

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Очевидец инцидента, условно назовем ее Светлана, находилась на остановке недалеко от случившегося. Она одна из первых смогла оказаться на месте взрыва дома. О том, что она пережила и как ей пришлось звонить своей подруге и рассказывать, что у той больше нет дома, Светлана рассказала редакции TagilCity.ru.
Я находилась на остановке «Пихтовые горы», провожала коллегу с внучкой, когда вдруг раздался громкий хлопок. Сначала мы подумали, что взорвалась машина, но звук был слишком сильным. Он был настолько мощным, что сработали все сигнализации в округе. — рассказывает Светлана.
Женщины немедленно направились в сторону взрыва, даже не представляя, что произошло. По словам Светланы, повсюду была пыль и песок от взрыва. Сначала она подумала, что взорвался автомобиль, и никак не ожидала увидеть то, что увидела. Когда они приблизились к месту взрыва, стало ясно, что произошла трагедия. Дом, который стоял на месте взрыва, был разрушен.
Это был шок. Мы не могли поверить своим глазам. Никакого огня, только огромный хлопок и белый дым, — вспоминает Светлана.
В доме №81 по улице Сибирская у Светланы жила подруга, ее коллега. У девушки была трехкомнатная квартира, от которой ничего не осталось. Светлана сразу стала звонить ей.
Обрушился дом моей коллеги. Получается, она осталась ни с чем. Я ей звоню, говорю: «Лена, ты где? У тебя дома больше нет». Мы с ней утром виделись, она в отпуске. Ни у кого не было подозрений, никакого запаха газа, — рассказала редакции TagilCity.ru Светлана, очевидец произошедшего.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Они продолжают разбирать завалы. По предварительным данным, в результате взрыва погибло несколько человек.