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Published Сегодня, 20:56

Modified Сегодня, 20:58

Updated Сегодня, 20:58

В Нижнем Тагиле жительница рухнувшего дома узнала о трагедии от подруги

Лена, у тебя дома нет: очевидец трагедии на Вагонке сразу позвонила хозяйке квартиры

1 августа 2024, 20:56
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жительница рухнувшего дома узнала о трагедии от подруги

1 августа, около 12 часов дня, жители Вагонки стали свидетелями трагедии. Одна из них рассказала редакции TagilCity.ru, как на ее глазах лишилась дома ее подруга.

Очевидец инцидента, условно назовем ее Светлана, находилась на остановке недалеко от случившегося. Она одна из первых смогла оказаться на месте взрыва дома. О том, что она пережила и как ей пришлось звонить своей подруге и рассказывать, что у той больше нет дома, Светлана рассказала редакции TagilCity.ru.

Я находилась на остановке «Пихтовые горы», провожала коллегу с внучкой, когда вдруг раздался громкий хлопок. Сначала мы подумали, что взорвалась машина, но звук был слишком сильным. Он был настолько мощным, что сработали все сигнализации в округе. — рассказывает Светлана.

Женщины немедленно направились в сторону взрыва, даже не представляя, что произошло. По словам Светланы, повсюду была пыль и песок от взрыва. Сначала она подумала, что взорвался автомобиль, и никак не ожидала увидеть то, что увидела. Когда они приблизились к месту взрыва, стало ясно, что произошла трагедия. Дом, который стоял на месте взрыва, был разрушен.

Это был шок. Мы не могли поверить своим глазам. Никакого огня, только огромный хлопок и белый дым, — вспоминает Светлана.

В доме №81 по улице Сибирская у Светланы жила подруга, ее коллега. У девушки была трехкомнатная квартира, от которой ничего не осталось. Светлана сразу стала звонить ей.

Обрушился дом моей коллеги. Получается, она осталась ни с чем. Я ей звоню, говорю: «Лена, ты где? У тебя дома больше нет». Мы с ней утром виделись, она в отпуске. Ни у кого не было подозрений, никакого запаха газа, — рассказала редакции TagilCity.ru Светлана, очевидец произошедшего.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Они продолжают разбирать завалы. По предварительным данным, в результате взрыва погибло несколько человек.

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