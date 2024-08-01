Листья желтеют и синеют: как определить нехватку микроэлементов у овощных культур

В начале первого летнего месяца растения на дачном участке нередко начинают болеть. Активное плодоношение не проходит даром: свекла, огурцы, помидоры и другие культуры тратят много сил на созревание плодов. Если не восстанавливать их жизненный ресурс с помощью специальных подкормок, то растения могут погибнуть.