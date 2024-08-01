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Агроном Коврижных назвала признаки нехватки разных микроэлементов у растений

Листья желтеют и синеют: как определить нехватку микроэлементов у овощных культур

1 августа 2024, 10:21
Фото: tagilcity.ru

Агроном Коврижных назвала признаки нехватки разных микроэлементов у растений

У здорового растения стебель мощный, а листья — ярко-зеленые, без пятен и повреждений. Если же огурцы, помидоры или перцы начинают чахнуть и болеть, то дело может быть в нехватке тех или иных микроэлементов.

В начале первого летнего месяца растения на дачном участке нередко начинают болеть. Активное плодоношение не проходит даром: свекла, огурцы, помидоры и другие культуры тратят много сил на созревание плодов. Если не восстанавливать их жизненный ресурс с помощью специальных подкормок, то растения могут погибнуть.

Современная промышленность предлагает дачнику множество комплексных удобрений на выбор, но чаще всего растению не хватает определенного микроэлемента. Признаки нехватки разных питательных веществ назвала агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных.

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  • Нехватку азота можно определить по состоянию листовых пластинок: они теряют яркий и насыщенный зеленый цвет и становятся желтоватыми. Возникает такое заболевание как хлороз, обусловленные нехваткой хлорофилла, растительного пигмента, который отвечает за окрас. При этом лист прожилки на листе не меняют цвет — это важный диагностический признак. Подкормки с азотом могут помочь в решении проблемы, однако эксперты портала «Ботаничка» предупреждают, что причины хлороза могут быть и в другом. В частности, его вызывают инфекционные заболевания, поражение вредителями, а также сквозняки и недостаток освещения.
Фото: tagilcity.ru
  • О нехватке калия свидетельствуют листья сине-фиолетового цвета — они как будто обожжены по краям. Верхушки выглядят поникшими. Также о недостатке данного микроэлемента говорит замедленный рост всего растения. Иммунитет снижен, оно подвержено различным грибковым и другим инфекционным заболеваниям, плохо образуются завязи, а плоды получаются мелкими или вовсе не формируются. Решить проблему с дефицитом калия помогут такие удобрения, как хлорид калия, калиевая соль или сульфат калия.
  • Одним из признаков дефицита железа у растений является возникновение особой формы хлороза, при которой желтеет не сам лист, а его прожилки.
При продолжительном дефиците железа молодые листочки останавливаются в росте, а вслед за ними постепенно и старые теряют свой окрас. Если проблема не решается, хлорозные листья засыхают, осыпаются, верхушки побегов отмирают, — говорят эксперты портала «Ботаничка».
  • При нехватке фосфора листья у растений бронзовеют, а затем могут приобрести пурпурный и даже фиолетовый оттенок. Можно подкормить растение такими удобрениями, как монофосфат калия, двойной суперфосфат и т. д. Также хорошо с проблемой справляются и органические удобрения — например, древесная зола.

Ранее эксперты поделились простым рецептом удобрения из черствых хлебных корок.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Растения#Огород#Дом и сад#КЦ
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