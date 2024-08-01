Листья желтеют и синеют: как определить нехватку микроэлементов у овощных культур

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В начале первого летнего месяца растения на дачном участке нередко начинают болеть. Активное плодоношение не проходит даром: свекла, огурцы, помидоры и другие культуры тратят много сил на созревание плодов. Если не восстанавливать их жизненный ресурс с помощью специальных подкормок, то растения могут погибнуть.
Современная промышленность предлагает дачнику множество комплексных удобрений на выбор, но чаще всего растению не хватает определенного микроэлемента. Признаки нехватки разных питательных веществ назвала агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных.
При продолжительном дефиците железа молодые листочки останавливаются в росте, а вслед за ними постепенно и старые теряют свой окрас. Если проблема не решается, хлорозные листья засыхают, осыпаются, верхушки побегов отмирают, — говорят эксперты портала «Ботаничка».
Ранее эксперты поделились простым рецептом удобрения из черствых хлебных корок.