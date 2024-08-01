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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Мигрант в Ревде изнасиловал девочку в общественном месте

Мигрант в Ревде напал на школьницу в общественном месте

1 августа 2024, 11:23
Фото: 1MI

Мигрант в Ревде изнасиловал девочку в общественном месте

Иностранец в Ревде изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Общественники и полицейские задержали иностранца, который напал на несовершеннолетнюю. Выяснилось, что он находился в стране нелегально, рассказали в Telegram-канале «Русская община».

Подробности происшествия в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге мужчина напал на девушку и пытался ее изнасиловать. Вскоре его задержали правоохранители.

По словам горожанина, он ее преследовал, но насиловать не хотел. В отношении него возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Полиция#Уголовное дело#Ревда#Девочка#Насилие#Криминал#Мигранты#Задержание#ЧП#Иностранец#18+#Екатеринбург#Инцидент
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