Мигрант в Ревде напал на школьницу в общественном месте

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Общественники и полицейские задержали иностранца, который напал на несовершеннолетнюю. Выяснилось, что он находился в стране нелегально, рассказали в Telegram-канале «Русская община».
Подробности происшествия в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге мужчина напал на девушку и пытался ее изнасиловать. Вскоре его задержали правоохранители.
По словам горожанина, он ее преследовал, но насиловать не хотел. В отношении него возбудили уголовное дело.