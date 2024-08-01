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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Тагиле около обрушившегося дома работает мобильный пункт ТЦ медицины катастроф

Мобильный пункт ТЦ медицины катастроф развернули у обрушившегося дома в Тагиле

1 августа 2024, 13:40
Фото: Минздрав Свердловской области

В Тагиле около обрушившегося дома работает мобильный пункт ТЦ медицины катастроф

В Тагиле мобильный пункт ТЦМК около рухнувшей многоэтажки развернули в низкопольном автобусе.

Бригада врачей работает в мобильном комплексе Территориального центра медицины катастроф в Нижнем Тагиле рядом с пострадавшим домом, информирует Минздрав Свердловской области.

Помощь людям оказывают детский и взрослый анестезиологи-реаниматологи, четыре фельдшера, нейрохирург и травматолог.

При обрушении дома, по последним данным, пострадали 12 человек, пятеро были госпитализированы, еще 16 могут оставаться под завалами.

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