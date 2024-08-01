Мобильный пункт ТЦ медицины катастроф развернули у обрушившегося дома в Тагиле

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Бригада врачей работает в мобильном комплексе Территориального центра медицины катастроф в Нижнем Тагиле рядом с пострадавшим домом, информирует Минздрав Свердловской области.
Помощь людям оказывают детский и взрослый анестезиологи-реаниматологи, четыре фельдшера, нейрохирург и травматолог.
При обрушении дома, по последним данным, пострадали 12 человек, пятеро были госпитализированы, еще 16 могут оставаться под завалами.