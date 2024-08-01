Обрушение дома в Нижнем Тагиле: как это было, и что известно к вечеру 1 августа

Posted 1 августа, 17:36
Published 1 августа, 17:36
Modified 1 августа, 17:39
Updated 1 августа, 17:39
От оглушительного взрыва земля буквально заходила ходуном. Тагильчанка Юлия Жеребцова в это момент стояла на остановке недалеко от эпицентра взрыва. По ее словам, разом завыли сирены машин.
Было понятно, это не полигон, там взрывы другие. Из-за угла одного из домов по улице Вагоностроителей повалил едкий дым, пыль, запах газа, — рассказала TagilCity.ru Юлия.
13-летний Сергей, который жил на четвертом этаже многоэтажки, в момент взрыва был дома с мамой. Подросток сидел за компьютером, а мама с собакой находилась в соседней комнате. После взрыва мальчик подбежал к двери, открыл ее и обнаружил под ногами зияющую пустоту. Он еще слышал, как мама кричала «Помогите»… Спустя несколько часов тело его мамы, Светланы Стаиной, нашли под завалами.
На место происшествия сразу же выдвинулись все экстренные службы — МЧС, скорая помощь, ТЦ медицины катастроф и полиция. При первом осмотре было установлено, что у дома пострадали два подъезда, а под завалами находится немало людей, в том числе несовершеннолетние. Очевидцы слышали душераздирающие детские крики из-под обломков рухнувшего дома.
В первые моменты после ЧП во дворе многоэтажки началась суматоха. Со всех сторон сбежались зеваки. Ситуацию осложняли припаркованные автомобили. Из-за этого спецтехника не сразу смогла подъехать к месту происшествия.
Краны не могут проехать. Тут много зевак, пришли с соседних улиц. Машину толкали с места толпой, — поделилась с TagilCity Юлия, которая в тот момент находилась на месте событий.
На место происшествия сразу же выехали губернатор Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представитель Минздрава Свердловской области. Был объявлен режим ЧС. Спустя пару часов на месте взрыва произошло вторичное обрушение конструкций.
Людей, которые оказались под завалами, сосчитать удалось не сразу. Сначала было известно о девяти жильцах дома, в том числе четверых детях. Спасатели, которые приступили к поискам, время от времени объявляли режим тишины, чтобы услышать голоса. Одними из первых они извлекли живыми из-под обломков двух детей, в том числе трехмесячного грудничка.
Далее последовала еще череда счастливых историй спасения: спасатели нашли 13-летнего Сашу, а вместе с ним — женщину.
К 18:00 нашли 12 человек, половина из них — дети. Но поиски не прекращались. По цепочке передали новость: под завалами еще трое детишек! Их имена — Галя, Никита и Денис. Сотрудники МЧС вновь и вновь объявляли минуты тишины, чтобы услышать голоса ребят.
До последнего сохранялась надежда, что никто не погиб, но увы. Сначала из-под завалов извлекли тело первой жертвы, той самой Светланы Стаиной, находившейся в момент взрыва за несколько метров от своего 13-летнего сына. Затем в СМИ прошла информация, что погибших двое…
Одной из последних выживших оказалась 14-летняя Полина. Ее подруга Аня тоже была жива и подавала голос. Под обломками дома на 20:00 оставались еще четверо детей.
К 22:30 пришли сразу два известия. Одно из них печальное: обнаружено тело очередной погибшей, третьей по счету жертвы трагедии. Но почти одновременно стало известно и о спасенном ребенке — это девочка, ее экстренно госпитализировали.
Один из детей, который находится под завалами, после взрыва мог провалиться в подвал. Об этом TagilCity.ru рассказал источник.
Предположительно дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушился из-за взрыва бытового газа. Но что послужило его причиной? Жители пятиэтажки сразу вспомнили о странной парочке молодых людей, которые буквально за час до взрыва ходили по квартирам, представлялись «газовщиками» и настаивали на осмотре газового оборудования. Жильцы удивлялись: с момента последней проверки 24 июня прошло чуть более месяца, да и объявлений никаких не было.
Подозрительных людей видели многие, а одна из местных жительниц рассказала, что перед уходом «газовщики» сильно ударили по трубе. Представители компании «Газэкс», обслуживающей дом № 81, заявили, что проверяющих в этот день не посылали, и инициировали собственную расследование по сообщениям людей.
Рассказами местных жителей заинтересовались и правоохранители: СК возбудил уголовное дело по статье 238 «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а прокуратура инициировала проверку по лжегазовщикам.
Трагедия всколыхнула Нижний Тагил. Никто не остался равнодушным. Сразу же после взрыва инициативная группа волонтеров приступила к сбору гуманитарной помощи для пострадавших жильцов обрушившейся многоэтажки.
Руководство Уралвагонзавода пригнало к месту ЧП собственную спецтехнику и прислало специалистов, которые вместе со спасателями участвуют в разборе завалов. Кроме того, предприятие предоставило свою гостиницу под пункт временного размещения.
В ПВР целая комната сразу же оказалась забита пакетами с различными вещами: одеждой, гигиеническими средствами, лекарствами и другими предметами первой необходимости. Все вещи принесли неравнодушные тагильчане.
Помощь в ликвидации последствий ЧП предложили губернаторы нескольких регионов. В их числе — врио главы ХМАО Руслан Кухарук и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Разборы завалов продолжаются. Угрозы обрушений соседних подъездов на данный момент нет, поэтому жильцам дома из уцелевших подъездов разрешили подняться в квартиры и забрать личные вещи.