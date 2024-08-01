Обрушение дома в Нижнем Тагиле: как это было, и что известно к вечеру 1 августа

13-летний Сергей, который жил на четвертом этаже многоэтажки, в момент взрыва был дома с мамой. Подросток сидел за компьютером, а мама с собакой находилась в соседней комнате. После взрыва мальчик подбежал к двери, открыл ее и обнаружил под ногами зияющую пустоту. Он еще слышал, как мама кричала «Помогите»… Спустя несколько часов тело его мамы, Светланы Стаиной, нашли под завалами.