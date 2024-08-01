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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В Нижнем Тагиле спасатели без перерыва разбирают завалы обрушившегося дома

Обрушение дома в Нижнем Тагиле: как это было, и что известно к вечеру 1 августа

1 августа 2024, 17:36
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле спасатели без перерыва разбирают завалы обрушившегося дома

Утром в четверг, 1 августа, жители многоэтажки по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле отправились на работу. В квартирах остались дети и пенсионеры. Люди занимались своими делами, когда в 11:40 прогремел мощный взрыв. Один подъезд сразу же исчез с лица земли, а в соседних домах вылетели стекла.

За дверью увидел зияющую пустоту

От оглушительного взрыва земля буквально заходила ходуном. Тагильчанка Юлия Жеребцова в это момент стояла на остановке недалеко от эпицентра взрыва. По ее словам, разом завыли сирены машин.

Было понятно, это не полигон, там взрывы другие. Из-за угла одного из домов по улице Вагоностроителей повалил едкий дым, пыль, запах газа, — рассказала TagilCity.ru Юлия.

13-летний Сергей, который жил на четвертом этаже многоэтажки, в момент взрыва был дома с мамой. Подросток сидел за компьютером, а мама с собакой находилась в соседней комнате. После взрыва мальчик подбежал к двери, открыл ее и обнаружил под ногами зияющую пустоту. Он еще слышал, как мама кричала «Помогите»… Спустя несколько часов тело его мамы, Светланы Стаиной, нашли под завалами.

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Спецтехнике перегородили дорогу зеваки и припаркованные машины

На место происшествия сразу же выдвинулись все экстренные службы — МЧС, скорая помощь, ТЦ медицины катастроф и полиция. При первом осмотре было установлено, что у дома пострадали два подъезда, а под завалами находится немало людей, в том числе несовершеннолетние. Очевидцы слышали душераздирающие детские крики из-под обломков рухнувшего дома.

В первые моменты после ЧП во дворе многоэтажки началась суматоха. Со всех сторон сбежались зеваки. Ситуацию осложняли припаркованные автомобили. Из-за этого спецтехника не сразу смогла подъехать к месту происшествия.

Краны не могут проехать. Тут много зевак, пришли с соседних улиц. Машину толкали с места толпой, — поделилась с TagilCity Юлия, которая в тот момент находилась на месте событий.
Припаркованные машины и толпа зевак мешают проехать пожарной технике к месту взрыва
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На место происшествия сразу же выехали губернатор Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представитель Минздрава Свердловской области. Был объявлен режим ЧС. Спустя пару часов на месте взрыва произошло вторичное обрушение конструкций.

На месте взрыва в Нижнем Тагиле случилось повторное обрушение
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Под завалами оказалось много детей

Людей, которые оказались под завалами, сосчитать удалось не сразу. Сначала было известно о девяти жильцах дома, в том числе четверых детях. Спасатели, которые приступили к поискам, время от времени объявляли режим тишины, чтобы услышать голоса. Одними из первых они извлекли живыми из-под обломков двух детей, в том числе трехмесячного грудничка.

Из-под завала достали трехмесячного ребенка в Нижнем Тагиле
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Далее последовала еще череда счастливых историй спасения: спасатели нашли 13-летнего Сашу, а вместе с ним — женщину.

13-летнего мальчика достали живым из-под развалин дома в Нижнем Ттагиле
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К 18:00 нашли 12 человек, половина из них — дети. Но поиски не прекращались. По цепочке передали новость: под завалами еще трое детишек! Их имена — Галя, Никита и Денис. Сотрудники МЧС вновь и вновь объявляли минуты тишины, чтобы услышать голоса ребят.

Дети Галя, Никита и Денис находятся под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле
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До последнего сохранялась надежда, что никто не погиб, но увы. Сначала из-под завалов извлекли тело первой жертвы, той самой Светланы Стаиной, находившейся в момент взрыва за несколько метров от своего 13-летнего сына. Затем в СМИ прошла информация, что погибших двое…

Одной из последних выживших оказалась 14-летняя Полина. Ее подруга Аня тоже была жива и подавала голос. Под обломками дома на 20:00 оставались еще четверо детей.

Еще четверо детей остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
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К 22:30 пришли сразу два известия. Одно из них печальное: обнаружено тело очередной погибшей, третьей по счету жертвы трагедии. Но почти одновременно стало известно и о спасенном ребенке — это девочка, ее экстренно госпитализировали.

Еще одна девочка спасена из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
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Один из детей, который находится под завалами, после взрыва мог провалиться в подвал. Об этом TagilCity.ru рассказал источник.

По дому ходили подозрительные «газовщики»

Предположительно дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушился из-за взрыва бытового газа. Но что послужило его причиной? Жители пятиэтажки сразу вспомнили о странной парочке молодых людей, которые буквально за час до взрыва ходили по квартирам, представлялись «газовщиками» и настаивали на осмотре газового оборудования. Жильцы удивлялись: с момента последней проверки 24 июня прошло чуть более месяца, да и объявлений никаких не было.

Подозрительных людей видели многие, а одна из местных жительниц рассказала, что перед уходом «газовщики» сильно ударили по трубе. Представители компании «Газэкс», обслуживающей дом № 81, заявили, что проверяющих в этот день не посылали, и инициировали собственную расследование по сообщениям людей.

Газовая компания обслуживающая обрушившийся дом будет проводить расследование
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Рассказами местных жителей заинтересовались и правоохранители: СК возбудил уголовное дело по статье 238 «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а прокуратура инициировала проверку по лжегазовщикам.

Прокуратура проверит данные о подозрительных газовиках в Нижнем Тагиле
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На беду откликнулся весь город

Трагедия всколыхнула Нижний Тагил. Никто не остался равнодушным. Сразу же после взрыва инициативная группа волонтеров приступила к сбору гуманитарной помощи для пострадавших жильцов обрушившейся многоэтажки.

Руководство Уралвагонзавода пригнало к месту ЧП собственную спецтехнику и прислало специалистов, которые вместе со спасателями участвуют в разборе завалов. Кроме того, предприятие предоставило свою гостиницу под пункт временного размещения.

УВЗ помогает устранять последствие обрушения дома в Нижнем Тагиле
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В ПВР целая комната сразу же оказалась забита пакетами с различными вещами: одеждой, гигиеническими средствами, лекарствами и другими предметами первой необходимости. Все вещи принесли неравнодушные тагильчане.

Помощь в ликвидации последствий ЧП предложили губернаторы нескольких регионов. В их числе — врио главы ХМАО Руслан Кухарук и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Разборы завалов продолжаются. Угрозы обрушений соседних подъездов на данный момент нет, поэтому жильцам дома из уцелевших подъездов разрешили подняться в квартиры и забрать личные вещи.

В Тагиле жильцам уцелевших подъездов рухнувшего дома разрешили забрать вещи
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