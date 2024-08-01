Очевидцы сообщают о погибших на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Он прям тут, на камнях погиб, - сообщила TagilCity.ru очевидица.
Также женщина рассказала, что в момент взрыва из окна вылетели женщина и ребенок. Однако их состояние неизвестно.
Ребенок еще что-то говорил. Но неизвестно. И женщина непонятно что с ней. Этаж пятый. Раскидало ребенка в одну сторону, а маму в другую, — рассказала TagilCity.ru очевидица.
Кроме того, по словам местных жителей, незадолго до взрыва в обрушившийся дом заходили люди, представившиеся газовщиками. Они крутили краны. Их выгнали местные жители. Через некоторое время случился взрыв.
Напомним, взрыв случился днем 1 августа. На место уже прибыли глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На место также направляется глава Свердловской области Евгений Куйвашев.