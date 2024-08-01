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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Очевидцы сообщают о погибших на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Очевидцы сообщают о погибших на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 09:01
Фото: tagilcity.ru
Очевидцы, которые находятся на месте обрушения жилого дом на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, сообщают о том, что один мужчина погиб.
Он прям тут, на камнях погиб, - сообщила TagilCity.ru очевидица.

Также женщина рассказала, что в момент взрыва из окна вылетели женщина и ребенок. Однако их состояние неизвестно.

Ребенок еще что-то говорил. Но неизвестно. И женщина непонятно что с ней. Этаж пятый. Раскидало ребенка в одну сторону, а маму в другую, — рассказала TagilCity.ru очевидица.

Кроме того, по словам местных жителей, незадолго до взрыва в обрушившийся дом заходили люди, представившиеся газовщиками. Они крутили краны. Их выгнали местные жители. Через некоторое время случился взрыв.

Напомним, взрыв случился днем 1 августа. На место уже прибыли глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На место также направляется глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Взрыв#Обрушение#Погибшие#18+#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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