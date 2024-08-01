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Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге

Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге

1 августа 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге прозвучал тревожный сигнал об угрозе теракта в Ельцин Центре 1 августа 2024 года.

Посетителей и сотрудников учреждения вывели на улицу. Вскоре выяснилось, что это была ложная тревога, рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

По предварительной версии, сигнал тревоги сработал из-за технических неполадок. Сотрудники и посетители вновь вернулись в здание. Центр сейчас работает в прежнем режиме.

Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в подъезде жилого многоэтажного дома случился взрыв газа. Также в здании произошло повторное обрушение. Несколько человек пострадали.

На месте взрыва в Нижнем Тагиле случилось повторное обрушение
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ельцин Центр#ЧП#Оповещение#18+#Екатеринбург#Инцидент#Сигнал#Тревога#Технические неполадки#Сигнал тревоги
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