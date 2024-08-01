Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Посетителей и сотрудников учреждения вывели на улицу. Вскоре выяснилось, что это была ложная тревога, рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.
По предварительной версии, сигнал тревоги сработал из-за технических неполадок. Сотрудники и посетители вновь вернулись в здание. Центр сейчас работает в прежнем режиме.
Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в подъезде жилого многоэтажного дома случился взрыв газа. Также в здании произошло повторное обрушение. Несколько человек пострадали.