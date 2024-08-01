Плановый прием пациентов в больнице №1 в Нижнем Тагиле приостановлен

Напомним, 1 августа 2024 года взорвалась пятиэтажка в Дзержинском районе на Сибирской улице. Есть пострадавшие, также обнаружен один погибший. В городе объявлен режим ЧС. Пострадавшим оказывается помощь. Транспортное движение неподалеку от места происшествия временно ограничено.