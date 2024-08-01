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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 11:51

Плановый прием пациентов в больнице №1 в Нижнем Тагиле приостановлен

Плановый прием пациентов в больнице №1 в Нижнем Тагиле приостановлен

1 августа 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
В больнице №1 в Нижнем Тагиле остановили плановый прием пациентов. Медицинское учреждение перевели в чрезвычайный режим работы.

В больнице организовали зону ожидания для родственников пострадавших. На месте работает психолог МЧС, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Замглавы Минздрава Сергей Турков координирует деятельность медицинских служб на месте.

Напомним, 1 августа 2024 года взорвалась пятиэтажка в Дзержинском районе на Сибирской улице. Есть пострадавшие, также обнаружен один погибший. В городе объявлен режим ЧС. Пострадавшим оказывается помощь. Транспортное движение неподалеку от места происшествия временно ограничено.

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