Под завалами дети: спасательная операция началась в Тагиле на месте взрыва дома

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Пока нет точной информации о количестве пострадавших и погибших. Однако известно, что среди них есть дети. По словам очевидца, из-под завалов раздаются крики детей о помощи. Спасатели пытаются разгребать обломки, ориентируются на крики детей.
Обрушено правое крыло первого подъезда и левое крыло второго подъезда. Под завалами дети. Дети кричат, зовут на помощь. Люди стоят, кричат, говорят, что у них дети в квартирах были, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей, очевидец событий.
Входная дверь от домофона валяется прямо во дворе. В соседнем доме выбиты окна. Осколками посекло все припаркованные во дворе машины.