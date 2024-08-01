Под завалами дети: спасательная операция началась в Тагиле на месте взрыва дома

В Нижнем Тагиле под завалами дома могут находится дети

1 августа произошел взрыв в одном из жилых домов Нижнего Тагила на улице Сибирская, 81. Обрушено правое крыло первого подъезда и левое крыло второго подъезда. Под завалами находятся люди, среди которых есть дети. Спасатели уже прибыли на место происшествия и начали операцию по спасению.

Сюжет Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле