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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:57

В Нижнем Тагиле под завалами дома могут находится дети

Под завалами дети: спасательная операция началась в Тагиле на месте взрыва дома

1 августа 2024, 07:49
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле под завалами дома могут находится дети

1 августа произошел взрыв в одном из жилых домов Нижнего Тагила на улице Сибирская, 81. Обрушено правое крыло первого подъезда и левое крыло второго подъезда. Под завалами находятся люди, среди которых есть дети. Спасатели уже прибыли на место происшествия и начали операцию по спасению.

Пока нет точной информации о количестве пострадавших и погибших. Однако известно, что среди них есть дети. По словам очевидца, из-под завалов раздаются крики детей о помощи. Спасатели пытаются разгребать обломки, ориентируются на крики детей.

Фото: tagilcity.ru
Обрушено правое крыло первого подъезда и левое крыло второго подъезда. Под завалами дети. Дети кричат, зовут на помощь. Люди стоят, кричат, говорят, что у них дети в квартирах были, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей, очевидец событий.

Входная дверь от домофона валяется прямо во дворе. В соседнем доме выбиты окна. Осколками посекло все припаркованные во дворе машины.

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