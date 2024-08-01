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Updated Сегодня, 14:11

Прокуратура проверит данные о подозрительных газовиках в Нижнем Тагиле

Прокуратура проверит данные о подозрительных газовиках в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
Прокуратура Нижнего Тагила заинтересовалась сведениями о газовиках, которые посещали дом перед взрывом.

Прокурор Свердловской области Александр Юровский поручил проверить данные о лжегазовиках, которых видели перед обрушением 5-этажного дома в Нижнем Тагиле.

Местная жительница рассказала, что видела людей в форме сотрудников газовой службы за несколько минут до взрыва. По ее словам, они проверяли газовое оборудование и «стукнули по трубе».

В прокуратуре пока что не подтвердили данную информацию, пишет «КП — Екатеринбург».

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг не соответствующим правилам безопасности».

#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Уголовное дело#Взрыв газа#Взрыв#Обрушение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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