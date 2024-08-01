Прокуратура проверит данные о подозрительных газовиках в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Прокурор Свердловской области Александр Юровский поручил проверить данные о лжегазовиках, которых видели перед обрушением 5-этажного дома в Нижнем Тагиле.
Местная жительница рассказала, что видела людей в форме сотрудников газовой службы за несколько минут до взрыва. По ее словам, они проверяли газовое оборудование и «стукнули по трубе».
В прокуратуре пока что не подтвердили данную информацию, пишет «КП — Екатеринбург».
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг не соответствующим правилам безопасности».