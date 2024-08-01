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Робот-стоматолог с ИИ впервые в истории провел процедуру в 8 раз быстрее человека

Робот-стоматолог с ИИ впервые в истории провел процедуру в 8 раз быстрее человека

1 августа 2024, 17:35
Фото: newatlas.com
Мир медицинских технологий не стоит на месте: сегодня никого не удивляют роботы, которые подают кофе или беседуют с вами. Почему же должен удивлять робот-стоматолог?

Компания Perceptive из Бостона анонсировала запуск инновационной системы, которая, задействуя 3D-сканер, может создавать подробную модель полости рта, с указанием даже расположения нервов, пишет «Новая Хакасия».

Благодаря новым технологиям процедура является точной и безопасной. После сканирования полости рта пациента стоматолог обсуждает с ним схему лечения, после чего выполнение всех запланированных процедур берет на себя робот с ИИ. Первая специализация робота — подготовка зуба к установке коронки, на что у него уходит четверть часа. Примечательно, что в кабинете дантиста этот процесс займет два часа и потребует пару визитов.

При этом риск ошибок в работе робота сводится к нулю, а пациент избегает утомительного долгого сидения с раскрытым ртом.

Тем не менее метод так и не был одобрен FDA. На внедрение технологии потребуется несколько лет, а пока остается запастись терпением и ходить к традиционным стоматологам.

#Общество
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