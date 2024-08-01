Робот-стоматолог с ИИ впервые в истории провел процедуру в 8 раз быстрее человека

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Компания Perceptive из Бостона анонсировала запуск инновационной системы, которая, задействуя 3D-сканер, может создавать подробную модель полости рта, с указанием даже расположения нервов, пишет «Новая Хакасия».
Благодаря новым технологиям процедура является точной и безопасной. После сканирования полости рта пациента стоматолог обсуждает с ним схему лечения, после чего выполнение всех запланированных процедур берет на себя робот с ИИ. Первая специализация робота — подготовка зуба к установке коронки, на что у него уходит четверть часа. Примечательно, что в кабинете дантиста этот процесс займет два часа и потребует пару визитов.
При этом риск ошибок в работе робота сводится к нулю, а пациент избегает утомительного долгого сидения с раскрытым ртом.
Тем не менее метод так и не был одобрен FDA. На внедрение технологии потребуется несколько лет, а пока остается запастись терпением и ходить к традиционным стоматологам.