Робот-стоматолог с ИИ впервые в истории провел процедуру в 8 раз быстрее человека

Благодаря новым технологиям процедура является точной и безопасной. После сканирования полости рта пациента стоматолог обсуждает с ним схему лечения, после чего выполнение всех запланированных процедур берет на себя робот с ИИ. Первая специализация робота — подготовка зуба к установке коронки, на что у него уходит четверть часа. Примечательно, что в кабинете дантиста этот процесс займет два часа и потребует пару визитов.