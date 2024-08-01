Штаб помощи пострадавшим разместят в здании библиотеки на Вагонке

Поиск пострадавших продолжается в разрушенном доме в Нижнем Тагиле

В срочном порядке был организован штаб помощи пострадавшим, который расположился в здании библиотеки на Вагонке. По громкой связи было объявлено об открытии этого штаба, где уточняются списки потерпевших.