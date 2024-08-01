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Поиск пострадавших продолжается в разрушенном доме в Нижнем Тагиле

Штаб помощи пострадавшим разместят в здании библиотеки на Вагонке

1 августа 2024, 08:24
Фото: tagilcity.ru

Поиск пострадавших продолжается в разрушенном доме в Нижнем Тагиле

В срочном порядке был организован штаб помощи пострадавшим, который расположился в здании библиотеки на Вагонке. По громкой связи было объявлено об открытии этого штаба, где уточняются списки потерпевших.
По громкой связи было объявлено об открытии штаба в здании библиотеки, где будут уточняться списки пострадавших. В доме шесть подъездов. Между первым и вторым подъездами произошло полное обрушение перекрытий. Также видны панели подъездных электрощитов. Сотрудники МЧС в настоящее время проверяют квартиры в отрезанном участке дома. Кроме того, всех пострадавших просят подойти к машинам скорой помощи, — сообщает с места событий корреспондент редакции TagilCity.ru
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