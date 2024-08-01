Штаб помощи пострадавшим разместят в здании библиотеки на Вагонке

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По громкой связи было объявлено об открытии штаба в здании библиотеки, где будут уточняться списки пострадавших. В доме шесть подъездов. Между первым и вторым подъездами произошло полное обрушение перекрытий. Также видны панели подъездных электрощитов. Сотрудники МЧС в настоящее время проверяют квартиры в отрезанном участке дома. Кроме того, всех пострадавших просят подойти к машинам скорой помощи, — сообщает с места событий корреспондент редакции TagilCity.ru