tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:50

Published Сегодня, 17:50

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Жители соседнего дома эвакуированы после обрушения здания в Нижнем Тагиле

Соседей рухнувшего дома №81 эвакуируют в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 17:50
Фото: tagilcity.ru

Жители соседнего дома эвакуированы после обрушения здания в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС приняли решение об эвакуации жителей 4 подъезда дома №83, который находится рядом с обрушившимся зданием. Как сообщил заместитель главы Дзержинского района Дмитрий Камешков, сегодня туда никого не пустят. В настоящее время составляются списки пострадавших и нуждающихся в помощи людей.

Спасатели продолжают работать на месте катастрофы, пытаясь найти выживших и оказать им необходимую помощь. Перед сотрудниками МЧС встала задача по эвакуации жителей 4 подъезда дома №81 по улице Сибирская, соседнего дома №83. Заместитель главы Дзержинского района Дмитрий Камешков объявил о том, что сегодня никого не пустят в этот подъезд для обеспечения безопасности граждан. В данный момент составляются списки пострадавших и нуждающихся в помощи людей.

Фото: tagilcity.ru
Читайте также:
В Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений КуйвашевСпасатели нашли живую девочку под завалами взорвавшегося дома в Нижнем ТагилеВолонтеры собирают помощь пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Полиция#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах
Сегодня, 07:34
Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Сегодня, 08:36
День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен
Сегодня, 09:04
«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги
Сегодня, 11:00
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 14:54