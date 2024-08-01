Соседей рухнувшего дома №81 эвакуируют в Нижнем Тагиле

Спасатели продолжают работать на месте катастрофы, пытаясь найти выживших и оказать им необходимую помощь. Перед сотрудниками МЧС встала задача по эвакуации жителей 4 подъезда дома №81 по улице Сибирская, соседнего дома №83. Заместитель главы Дзержинского района Дмитрий Камешков объявил о том, что сегодня никого не пустят в этот подъезд для обеспечения безопасности граждан. В данный момент составляются списки пострадавших и нуждающихся в помощи людей.