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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Из-под обломков взорвавшегося дома достали живую девочку

Спасатели нашли живую девочку под завалами взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 09:35

Из-под обломков взорвавшегося дома достали живую девочку

Спасателям удалось обнаружить живую девочку под обломками. Более конкретной информации на данный момент нет.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и медики. Жителей дома эвакуировали, им предоставлено временное убежище в гостинице «Спортивная-1». Также подготовлен резерв в гостинице «Спортивная-2» на случай необходимости размещения дополнительных людей.

Сейчас причина взрыва выясняется. По словам очевидцев, перед взрывом они якобы видели газовщиков. Однако, точные причины случившегося будут установлены после проведения всех необходимых экспертиз.

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