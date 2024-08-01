Спасатели нашли живую девочку под завалами взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и медики. Жителей дома эвакуировали, им предоставлено временное убежище в гостинице «Спортивная-1». Также подготовлен резерв в гостинице «Спортивная-2» на случай необходимости размещения дополнительных людей.