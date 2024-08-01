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Стали известны новые подробности о пострадавших из-за взрыва дома в Нижнем Тагиле

Стали известны новые подробности о пострадавших из-за взрыва дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 10:30
Фото: 1MI
Стала известна новая информация о пострадавших во время взрыва пятиэтажки на Сибирской улице в Нижнем Тагиле.

На данный момент известно о восьми пострадавших. В больницы поступили четыре человека с различными травмами. Так, два 11-летних ребенка были доставлены в детскую больницу, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Также врачи больницы №1 оказывают помощь двум пострадавшим, у которых диагностированы перелом ноги, травматический шок, травмы живота и скелета. Оба пациента в тяжелом состоянии.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле взорвался пятиэтажный дом. Предположительно, из-за неисправного газового оборудования.

На территории города установлен режим ЧС. Волонтеры собирают пострадавшим гуманитарную помощь. В СК организовано расследование по факту происшествия.

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