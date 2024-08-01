Стали известны новые подробности о пострадавших из-за взрыва дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
На данный момент известно о восьми пострадавших. В больницы поступили четыре человека с различными травмами. Так, два 11-летних ребенка были доставлены в детскую больницу, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Также врачи больницы №1 оказывают помощь двум пострадавшим, у которых диагностированы перелом ноги, травматический шок, травмы живота и скелета. Оба пациента в тяжелом состоянии.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле взорвался пятиэтажный дом. Предположительно, из-за неисправного газового оборудования.
На территории города установлен режим ЧС. Волонтеры собирают пострадавшим гуманитарную помощь. В СК организовано расследование по факту происшествия.