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Published Сегодня, 06:52

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Минобороны показало видео учений под Нижним Тагилом

Стало известно, куда направилась военная техника, замеченная на пути к Екатеринбургу

1 августа 2024, 06:52
Фото: Минобороны РФ

Минобороны показало видео учений под Нижним Тагилом

В ракетном соединении Нижнего Тагила прошли тренировки по материально-техническому обеспечению. Мероприятие состоялось перед Днем тыла ВС.

Учения проходили в течение недели совместно с армейской авиацией Центрального ВО. Во время мероприятия силовики отрабатывали нормативы вещевого, инженерного, противопожарного обеспечения, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракетчики тренировались очищать зараженное техническое оборудование, воду в водоемах, а также отражать атаки противников. Учения проводились с целью профилактики высокого уровня боевой готовности. Всего в тренировках участвовали 1500 военных.

Напомним, в июле 2024 года в Нижнем Тагиле на «Водоканале» прошли учения по действиям при обнаружении взрывчатки.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Мероприятие#Тренировка#Учения#Военная техника#Екатеринбург#Инцидент#Минобороны РФ
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