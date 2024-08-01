Стало известно, куда направилась военная техника, замеченная на пути к Екатеринбургу

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Учения проходили в течение недели совместно с армейской авиацией Центрального ВО. Во время мероприятия силовики отрабатывали нормативы вещевого, инженерного, противопожарного обеспечения, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Ракетчики тренировались очищать зараженное техническое оборудование, воду в водоемах, а также отражать атаки противников. Учения проводились с целью профилактики высокого уровня боевой готовности. Всего в тренировках участвовали 1500 военных.
Напомним, в июле 2024 года в Нижнем Тагиле на «Водоканале» прошли учения по действиям при обнаружении взрывчатки.