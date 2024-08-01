Свердловская прокуратура организовала в Тагиле мобильную приемную для пострадавших

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. В ходе проводимых мероприятий проанализируют деятельность организации, обслуживающей газовое оборудование по этому адресу, и компании, занимающейся содержанием инженерных конструкций.
Кроме того, уже создана мобильная приемная граждан. Под контроль ее сотрудников попадает процесс размещения пострадавших в маневренном жилом фонде и пункте временного пребывания, а также произведение компенсационных выплат.
Мы работаем с каждым гражданином, выявляем их состояние, опрашиваем, чтобы понять, кто из родственников может находиться под завалами. Их продолжают разбирать, по результатам будет доступна новая информация, — рассказал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области, старший советник юстиции Александр Юровских.
Ранее TagilCity.ru сообщал о возбуждении уголовного дела по статье №238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».