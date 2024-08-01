Свердловская прокуратура организовала в Тагиле мобильную приемную для пострадавших

Под контроль прокуратуры Свердловской области попадет не только организация размещения пострадавших в пунктах временного пребывания при обрушении жилого дома на Вагонке в Нижнем Тагиле, но и произведение компенсационных выплат.

Сюжет Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле