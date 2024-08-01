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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:42

Свердловская прокуратура организовала в Тагиле мобильную приемную для пострадавших

Свердловская прокуратура организовала в Тагиле мобильную приемную для пострадавших

1 августа 2024, 13:35
Фото: tagilcity.ru
Под контроль прокуратуры Свердловской области попадет не только организация размещения пострадавших в пунктах временного пребывания при обрушении жилого дома на Вагонке в Нижнем Тагиле, но и произведение компенсационных выплат.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. В ходе проводимых мероприятий проанализируют деятельность организации, обслуживающей газовое оборудование по этому адресу, и компании, занимающейся содержанием инженерных конструкций.

Кроме того, уже создана мобильная приемная граждан. Под контроль ее сотрудников попадает процесс размещения пострадавших в маневренном жилом фонде и пункте временного пребывания, а также произведение компенсационных выплат.

Мы работаем с каждым гражданином, выявляем их состояние, опрашиваем, чтобы понять, кто из родственников может находиться под завалами. Их продолжают разбирать, по результатам будет доступна новая информация, — рассказал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области, старший советник юстиции Александр Юровских.

Ранее TagilCity.ru сообщал о возбуждении уголовного дела по статье №238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Безопасность#Уголовное дело#Обрушение#Пострадавшие#Екатеринбург#Газовое оборудование#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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