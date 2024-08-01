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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью

Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью

1 августа 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью с помощью игры.

В Свердловской области детский омбудсмен Игорь Мороков выдвинул идею обучать школьников семейным ролям через игру.

По его мнению на сегодняшний день мальчики не знают в чем заключается роль мужчины в семье, им не хватает ответственности. Аналогичная проблема и с девочками. Им часто не хватает женственности и понимания своей роли в семье, умения потерпеть и уступить.

Однако, по мнению омбудсмена, данные мероприятия должны проводиться не в школе, а в небольших кружках с очень доверительным общением. Кроме того, должны быть примеры тех самых счастливых и крепких семей, так как если ребенок услышит в школе одну информацию, а дома увидит совсем другое, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Свое мнение омбудсмен озвучил в программе «Акцент» на «ОТВ-Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Семья#Брак#Екатеринбург
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