Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В Свердловской области детский омбудсмен Игорь Мороков выдвинул идею обучать школьников семейным ролям через игру.
По его мнению на сегодняшний день мальчики не знают в чем заключается роль мужчины в семье, им не хватает ответственности. Аналогичная проблема и с девочками. Им часто не хватает женственности и понимания своей роли в семье, умения потерпеть и уступить.
Однако, по мнению омбудсмена, данные мероприятия должны проводиться не в школе, а в небольших кружках с очень доверительным общением. Кроме того, должны быть примеры тех самых счастливых и крепких семей, так как если ребенок услышит в школе одну информацию, а дома увидит совсем другое, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Свое мнение омбудсмен озвучил в программе «Акцент» на «ОТВ-Екатеринбург».
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