Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью

Однако, по мнению омбудсмена, данные мероприятия должны проводиться не в школе, а в небольших кружках с очень доверительным общением. Кроме того, должны быть примеры тех самых счастливых и крепких семей, так как если ребенок услышит в школе одну информацию, а дома увидит совсем другое, то ничего хорошего из этого не выйдет.