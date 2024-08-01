Сыну полковника Росгвардии из Екатеринбурга грозит новый суд

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В деле о автоаварии с двумя погибшими на улице Малышева в начале августа 2019 года появились новые подробности.
Собственник машины, за рулем которой в момент автоаварии находился Владимир, настаивает на продолжении следствия в связи с новыми данными. Он утверждает, что не давал ключи от KIA Rio. Такую информацию суду предоставили с целью смягчения наказания.
Напомним, виновник аварии ехал в тот день по улице Малышева в направлении Московской. Мужчина не справился с управлением и врезался в SsangYong и такси Lada. Водитель такси и его пассажир погибли.
В настоящее время Владимир Васильев отбывает наказание в трудовой колонии.
Ранее в Нижнем Тагиле бензовоз попал в опасное ДТП.