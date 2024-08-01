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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Сыну полковника Росгвардии из Екатеринбурга грозит новый суд

Сыну полковника Росгвардии из Екатеринбурга грозит новый суд

1 августа 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге могут начать повторный суд над Владимиром Васильевым.

В деле о автоаварии с двумя погибшими на улице Малышева в начале августа 2019 года появились новые подробности.

Собственник машины, за рулем которой в момент автоаварии находился Владимир, настаивает на продолжении следствия в связи с новыми данными. Он утверждает, что не давал ключи от KIA Rio. Такую информацию суду предоставили с целью смягчения наказания.

Напомним, виновник аварии ехал в тот день по улице Малышева в направлении Московской. Мужчина не справился с управлением и врезался в SsangYong и такси Lada. Водитель такси и его пассажир погибли.

В настоящее время Владимир Васильев отбывает наказание в трудовой колонии.

Ранее в Нижнем Тагиле бензовоз попал в опасное ДТП.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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