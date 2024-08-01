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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Жители Тагила несут вещи для людей, лишившихся крова после взрыва дома

Тагильчане приносят в ПВР вещи для жильцов обрушившегося дома

1 августа 2024, 13:25
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Жители Тагила несут вещи для людей, лишившихся крова после взрыва дома

Жители Нижнего Тагила приносят вещи и предметы первой необходимости в ПВР для людей, которые лишились крова после обрушения дома.

Тагильчане начали сбор необходимых вещей для лишившихся крова земляков, сообщил в официальном Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Пакеты с одеждой и предметами первой необходимости люди приносят в пункт временного размещения, который открылся в гостинице Уралвагонзавода. Всего в ПВР смогут разместиться 120 человек, их пообещали обеспечить трехразовым горячим питанием.

Кроме того, сбор одежды по сезону, продуктов, средств гигиены и лекарств объявил КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила Вещи можно приносить по адресу: ул. Пархоменко, 16, обращаться в отделение срочного социального обслуживания, кабинет 20.

В разборах завалов участвуют сотрудники и техника Уралвагонзавода.

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