Тагильчане приносят в ПВР вещи для жильцов обрушившегося дома

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Тагильчане начали сбор необходимых вещей для лишившихся крова земляков, сообщил в официальном Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.
Пакеты с одеждой и предметами первой необходимости люди приносят в пункт временного размещения, который открылся в гостинице Уралвагонзавода. Всего в ПВР смогут разместиться 120 человек, их пообещали обеспечить трехразовым горячим питанием.
Кроме того, сбор одежды по сезону, продуктов, средств гигиены и лекарств объявил КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила Вещи можно приносить по адресу: ул. Пархоменко, 16, обращаться в отделение срочного социального обслуживания, кабинет 20.
В разборах завалов участвуют сотрудники и техника Уралвагонзавода.