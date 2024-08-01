Тагильчане продолжают массово выбрасывать автопокрышки на контейнерные площадки

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
На сегодняшний день автошины размещены на 269 контейнерных площадках севера Свердловской области. Наибольшее число таких локаций находится в Нижнем Тагиле, Верхнесалдинском, Краснотурьинском и Серовском городских округах.
В 5 городских округах из 23-х, которые находятся в зоне обслуживания компании «Рифей», администрация смогла решить вопрос об утилизации автопокрышек на контейнерных площадках. Необходимо перенимать положительный опыт коллег и распространять его на другие муниципалитеты, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Региональный оператор не занимается вывозом изношенных автомобильных покрышек. Как правило, автошины, оказавшиеся на контейнерных площадках, находятся там до тех пор, пока собственники территории не отправят их на переработку. При этом утилизация осуществляется за счет средств жителей близлежащих к месту складирования многоквартирных домов либо органов местного самоуправления.
Еще раз напоминаем: единственный безопасный и законный вариант обращения с автопокрышками — сдать их на утилизацию специализированным компаниям. Шины относятся к четвертому классу опасности, легко воспламеняются и не поддаются биологическому разложению. Сжигать их также строго запрещено: при нагревании резина выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду.
За нарушение требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф может составить до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.
Региональный оператор призывает всех автовладельцев ответственно относиться к отходам, которые образуются в результате обслуживания личных транспортных средств, и самостоятельно решать вопрос их утилизации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле планируется ликвидация свалок старых покрышек. Все отходы будут переработаны в резиновую крошку, которую впоследствии используют при благоустройстве города. Общая сумма затрат на эти цели составит 5 миллионов рублей.