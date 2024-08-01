Тагильчане продолжают массово выбрасывать автопокрышки на контейнерные площадки

Региональный оператор не занимается вывозом изношенных автомобильных покрышек. Как правило, автошины, оказавшиеся на контейнерных площадках, находятся там до тех пор, пока собственники территории не отправят их на переработку. При этом утилизация осуществляется за счет средств жителей близлежащих к месту складирования многоквартирных домов либо органов местного самоуправления.