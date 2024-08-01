Уголовное дело было возбуждено после обрушения дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты с привлечением сил и средств Главного Управления криминалистики Следственного комитета РФ продолжают осматривать место происшествия, изымают необходимые вещественные доказательства, а также отрабатывают версии и допрашивают очевидцев. Кроме того, устанавливается точное количество пострадавших. По предварительным данным, их 8 человек, погибших нет.