Уголовное дело было возбуждено после обрушения дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты с привлечением сил и средств Главного Управления криминалистики Следственного комитета РФ продолжают осматривать место происшествия, изымают необходимые вещественные доказательства, а также отрабатывают версии и допрашивают очевидцев. Кроме того, устанавливается точное количество пострадавших. По предварительным данным, их 8 человек, погибших нет.
После получения информации об обрушении двух подъездов указанного дома на место происшествия незамедлительно был организован выезд усиленной следственно-оперативной группы. Был проведен осмотр с применением высокотехнологичного оборудования. После чего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, полковник юстиции Алексей Невгад.
В ближайшее время будет организована проверка работы управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома №81 по улице Сибирской, и компании ГАЗЭКС.