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Уголовное дело было возбуждено после обрушения дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Уголовное дело было возбуждено после обрушения дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 13:02
Фото: tagilcity.ru
Уголовное дело по статье №238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было возбуждено после осмотра специалистами места происшествия на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты с привлечением сил и средств Главного Управления криминалистики Следственного комитета РФ продолжают осматривать место происшествия, изымают необходимые вещественные доказательства, а также отрабатывают версии и допрашивают очевидцев. Кроме того, устанавливается точное количество пострадавших. По предварительным данным, их 8 человек, погибших нет.

После получения информации об обрушении двух подъездов указанного дома на место происшествия незамедлительно был организован выезд усиленной следственно-оперативной группы. Был проведен осмотр с применением высокотехнологичного оборудования. После чего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, полковник юстиции Алексей Невгад.

В ближайшее время будет организована проверка работы управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома №81 по улице Сибирской, и компании ГАЗЭКС.

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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Следственный комитет#Проверка#Вагонка#Свердловская область#Безопасность#Уголовное дело#Взрыв газа#Управляющая компания#Очевидцы#ГАЗЭКС#Жертвы#Екатеринбург#Происшествие#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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