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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Нижнем Тагиле стало известно о количестве пострадавших

Увеличилось число пострадавших после обрушения дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 12:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле стало известно о количестве пострадавших

В МЧС сообщили сколько людей пострадало от обрушения дома в Нижнем Тагиле.

За прошедшее время спасатели смогли освободить 12 человек, 5-рым потребовалась госпитализация. Сейчас они находятся в больницах Нижнего Тагила, сообщают в Минздраве Свердловской области.

В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребёнок: 6-летний малыш в тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации, за ним наблюдают врачи.

В экстренных службах сообщили, что под завалами могут находиться еще 16 человек.

Напомним, что 1 августа стали известны подробности о пострадавших.

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