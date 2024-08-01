Увеличилось число пострадавших после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
За прошедшее время спасатели смогли освободить 12 человек, 5-рым потребовалась госпитализация. Сейчас они находятся в больницах Нижнего Тагила, сообщают в Минздраве Свердловской области.
В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребёнок: 6-летний малыш в тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации, за ним наблюдают врачи.
В экстренных службах сообщили, что под завалами могут находиться еще 16 человек.
Напомним, что 1 августа стали известны подробности о пострадавших.