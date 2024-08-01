УВЗ помогает устранять последствие обрушения дома в Нижнем Тагиле

После обрушения дома на Сибирской, 81 Уралвагонзавод выделил спецтехнику и сотрудников для помощи спасателям. В разборе завалов и помощи пострадавшим принимают участие волонтеры Молодежного движения УВЗ. Завод организовал подвоз питьевой воды и горячего питания.