УВЗ помогает устранять последствие обрушения дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
После обрушения дома на Сибирской, 81 Уралвагонзавод выделил спецтехнику и сотрудников для помощи спасателям. В разборе завалов и помощи пострадавшим принимают участие волонтеры Молодежного движения УВЗ. Завод организовал подвоз питьевой воды и горячего питания.
В гостинице «Спортивная — 1», которая принадлежит заводу, размещаются пострадавшие. В отеле им предоставят все необходимое для комфортного пребывания.
Сейчас на базе гостиницы обирают предметы первой необходимости для пострадавших. Сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и одежда, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.