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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:56

Уралвагонзавод помогает пострадавшим от обрушения дома в Нижнем Тагиле

УВЗ помогает устранять последствие обрушения дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 10:21
Фото: tagilcity.ru

Уралвагонзавод помогает пострадавшим от обрушения дома в Нижнем Тагиле

УВЗ предоставил технику и людей для помощи спасателям и пострадавшим.

После обрушения дома на Сибирской, 81 Уралвагонзавод выделил спецтехнику и сотрудников для помощи спасателям. В разборе завалов и помощи пострадавшим принимают участие волонтеры Молодежного движения УВЗ. Завод организовал подвоз питьевой воды и горячего питания.

Фото: tagilcity.ru

В гостинице «Спортивная — 1», которая принадлежит заводу, размещаются пострадавшие. В отеле им предоставят все необходимое для комфортного пребывания.

Сейчас на базе гостиницы обирают предметы первой необходимости для пострадавших. Сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и одежда, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

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