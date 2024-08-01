УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил 50 тыс за продажу игрушечных танков на Wildberries

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Компания из ХМАО, рекламирующая и продающая данный товар, не согласовала название конструктора «Т-90» с оборонным заводом. В связи с этим представители предприятия подали исковое заявление, пишет Ура.ру.
«Т-90» — это танковая модель, которую делает УВЗ. У него есть товарный знак и право использования его в игрушечных моделях и в настольных играх. Суд обязал бизнесменов выплатить от 10 до 50 тысяч.
Напомним, правообладатели «Нюши» и «Кроша» не смогли взыскать 62 тысячи с мебельной компании в Нижнем Тагиле, которая использовала данных персонажей при производстве мебели на заказ.