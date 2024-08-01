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УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил 50 тыс за продажу игрушечных танков на Wildberries

УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил 50 тыс за продажу игрушечных танков на Wildberries

1 августа 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле УВЗ отсудил 50 тысяч рублей за использование названия «Т-90» при продаже товара для детей в интернет-магазине Wildberries.

Компания из ХМАО, рекламирующая и продающая данный товар, не согласовала название конструктора «Т-90» с оборонным заводом. В связи с этим представители предприятия подали исковое заявление, пишет Ура.ру.

«Т-90» — это танковая модель, которую делает УВЗ. У него есть товарный знак и право использования его в игрушечных моделях и в настольных играх. Суд обязал бизнесменов выплатить от 10 до 50 тысяч.

Напомним, правообладатели «Нюши» и «Кроша» не смогли взыскать 62 тысячи с мебельной компании в Нижнем Тагиле, которая использовала данных персонажей при производстве мебели на заказ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Деньги#УВЗ#Продажа#Екатеринбург
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