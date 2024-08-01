В ГАЗЭКС прокомментировали взрыв дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В организации сообщили, что неисправностей в газовом оборудовании дома замечено не было.
Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было, — рассказали в пресс-службе ГАЗЭКСа.
На месте ЧП сейчас работают все городские экстренные службы. Аварийная бригада отключила дом от газоснабжения. Специальная комиссия устанавливает причины обрушения.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Волонтеры собирают для них гуманитарную помощь.