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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 11:44

В ГАЗЭКС прокомментировали взрыв дома в Нижнем Тагиле

В ГАЗЭКС прокомментировали взрыв дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
В ГАЗЭКС Нижнего Тагила прокомментировали, почему в многоэтажном доме в Дзержинском районе произошел взрыв.

В организации сообщили, что неисправностей в газовом оборудовании дома замечено не было.

Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было, — рассказали в пресс-службе ГАЗЭКСа.

На месте ЧП сейчас работают все городские экстренные службы. Аварийная бригада отключила дом от газоснабжения. Специальная комиссия устанавливает причины обрушения.

Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в подъезде многоэтажного дома произошел взрыв. Несколько человек пострадало, среди них есть дети. Один человек погиб. В городе объявили режим ЧС.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Волонтеры собирают для них гуманитарную помощь.

Фото: tagilcity.ru
К месту взрыва дома в Нижнем Тагиле выехал замминистра здравоохранения
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