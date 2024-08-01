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В ХМАО заявили о готовности помочь Нижнему Тагилу после обрушения дома

В ХМАО готовы оказать помощь Тагилу из-за обрушения многоэтажки

1 августа 2024, 14:00
Фото: tagilcity.ru

В ХМАО заявили о готовности помочь Нижнему Тагилу после обрушения дома

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук заявил о готовности оказать помощь Нижнему Тагилу в ликвидации последствий обрушения жилого дома.

Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и сообщил, что ХМАО готов помочь в разборе завалов в Нижнем Тагиле спасателями, медиками и волонтерами. Об этом Кухарук рассказал в своем Telegram-канале.

Созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Юрьевичем Пинаевым. Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи, — подчеркнул Кухарук.

Ранее стало известно, что Свердловская прокуратура организовала в Нижнем Тагиле мобильную приемную для пострадавших.

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