В ХМАО готовы оказать помощь Тагилу из-за обрушения многоэтажки

Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и сообщил, что ХМАО готов помочь в разборе завалов в Нижнем Тагиле спасателями, медиками и волонтерами. Об этом Кухарук рассказал в своем Telegram-канале.