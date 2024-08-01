В ХМАО готовы оказать помощь Тагилу из-за обрушения многоэтажки

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и сообщил, что ХМАО готов помочь в разборе завалов в Нижнем Тагиле спасателями, медиками и волонтерами. Об этом Кухарук рассказал в своем Telegram-канале.
Созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Юрьевичем Пинаевым. Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи, — подчеркнул Кухарук.
Ранее стало известно, что Свердловская прокуратура организовала в Нижнем Тагиле мобильную приемную для пострадавших.