В Нижнем Тагиле подросткам грозит до 7 лет за избиение мужчины

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
28 июля СМИ быстро подхватили новость об избиении мужчины на улице Хохрякова в Нижнем Тагиле.
Ранее стало известно, что пенсионера повалили на землю и пинали ногами. Неравнодушный прохожий спугнул злоумышленников.
Что стало причиной нападения группы молодых людей на пенсионера — неизвестно.
Теперь нападавшим грозит 7 лет тюрьмы за групповое нападение.
Следователи уже проводят проверки, осматривают место преступления и собирают доказательства, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
Напомним, 25 июля Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении воспитанников детского сада.