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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

После избиения мужчины на Тагилстрое в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле подросткам грозит до 7 лет за избиение мужчины

1 августа 2024, 13:34
Фото: 1MI

После избиения мужчины на Тагилстрое в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

Следственный комитет взялся за расследование дела об избиении мужчины в Нижнем Тагиле.

28 июля СМИ быстро подхватили новость об избиении мужчины на улице Хохрякова в Нижнем Тагиле.

Ранее стало известно, что пенсионера повалили на землю и пинали ногами. Неравнодушный прохожий спугнул злоумышленников.

Что стало причиной нападения группы молодых людей на пенсионера — неизвестно.

Теперь нападавшим грозит 7 лет тюрьмы за групповое нападение.

Следователи уже проводят проверки, осматривают место преступления и собирают доказательства, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

Напомним, 25 июля Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении воспитанников детского сада.

Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург#Инцидент
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