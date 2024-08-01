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Posted 1 августа, 14:34

Published 1 августа, 14:34

Modified 1 августа, 14:36

Updated 1 августа, 14:36

Очевидцы спасли собаку, выжившую после взрыва дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасли выжившую после взрыва дома собаку

1 августа 2024, 14:34
Фото: 1MI.

Очевидцы спасли собаку, выжившую после взрыва дома в Нижнем Тагиле

Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Йоркширский терьер по кличке Бэтти находился в одной из квартир во время взрыва газа в тагильской многоэтажке. Он выжил, а на улице его подобрали очевидцы.

Очевидцы нашли испуганного и грязного пса рядом с обрушившейся многоэтажкой. Он сразу же пошел к людям. Об это истории рассказывает Ura.ru.

Женщины, которые обнаружили собаку, отмыли ее и накормили, а затем начали разыскивать хозяев через социальные сети. Вскрое с ними связалась девушка, которая представилась подругой хозяйки терьера. Она сообщила неравнодушным тагильчанам, что собаку зовут Бэтти. Во время взрыва она находилась в квартире, но каким-то образом оказалась на улице.

После с женщинами связалась и сама владелица по имени Юлия. Она приехала забирать собачку и расплакалась от счастья.

Жилой дом на улице Сибирской, 81, обрушился в четверг, 1 августа. По предварительной информации, в многоэтажке взорвался газ.

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