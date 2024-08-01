В Нижнем Тагиле спасли выжившую после взрыва дома собаку

Женщины, которые обнаружили собаку, отмыли ее и накормили, а затем начали разыскивать хозяев через социальные сети. Вскрое с ними связалась девушка, которая представилась подругой хозяйки терьера. Она сообщила неравнодушным тагильчанам, что собаку зовут Бэтти. Во время взрыва она находилась в квартире, но каким-то образом оказалась на улице.