В Нижнем Тагиле спасли выжившую после взрыва дома собаку

Posted 1 августа, 14:34
Published 1 августа, 14:34
Modified 1 августа, 14:36
Updated 1 августа, 14:36
Очевидцы нашли испуганного и грязного пса рядом с обрушившейся многоэтажкой. Он сразу же пошел к людям. Об это истории рассказывает Ura.ru.
Женщины, которые обнаружили собаку, отмыли ее и накормили, а затем начали разыскивать хозяев через социальные сети. Вскрое с ними связалась девушка, которая представилась подругой хозяйки терьера. Она сообщила неравнодушным тагильчанам, что собаку зовут Бэтти. Во время взрыва она находилась в квартире, но каким-то образом оказалась на улице.
После с женщинами связалась и сама владелица по имени Юлия. Она приехала забирать собачку и расплакалась от счастья.
Жилой дом на улице Сибирской, 81, обрушился в четверг, 1 августа. По предварительной информации, в многоэтажке взорвался газ.