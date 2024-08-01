tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Очевидцы спасли собаку, выжившую после взрыва дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасли выжившую после взрыва дома собаку

1 августа 2024, 14:34
Фото: 1MI

Очевидцы спасли собаку, выжившую после взрыва дома в Нижнем Тагиле

Йоркширский терьер по кличке Бэтти находился в одной из квартир во время взрыва газа в тагильской многоэтажке. Он выжил, а на улице его подобрали очевидцы.

Очевидцы нашли испуганного и грязного пса рядом с обрушившейся многоэтажкой. Он сразу же пошел к людям. Об это истории рассказывает Ura.ru.

Женщины, которые обнаружили собаку, отмыли ее и накормили, а затем начали разыскивать хозяев через социальные сети. Вскрое с ними связалась девушка, которая представилась подругой хозяйки терьера. Она сообщила неравнодушным тагильчанам, что собаку зовут Бэтти. Во время взрыва она находилась в квартире, но каким-то образом оказалась на улице.

После с женщинами связалась и сама владелица по имени Юлия. Она приехала забирать собачку и расплакалась от счастья.

Жилой дом на улице Сибирской, 81, обрушился в четверг, 1 августа. По предварительной информации, в многоэтажке взорвался газ.

В Тагиле жильцам уцелевших подъездов рухнувшего дома разрешили забрать вещи
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проверит данные о подозрительных газовиках в Нижнем ТагилеВ пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи13-летнего мальчика достали живым из-под развалин дома в Нижнем Ттагиле
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дом#Обрушение#Собака#ЧП#18+#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах
Сегодня, 07:34
Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Сегодня, 08:36
День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен
Сегодня, 09:04
«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги
Сегодня, 11:00
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 14:54