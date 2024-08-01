В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после обрушения двух подъездов жилого дома

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Нижнем Тагиле после взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
На место происшествия выехала усиленная следственная группа. Проводятся следственные действия, в том числе допросы свидетелей, назначение экспертиз и изъятие вещественных доказательств.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Спасательные работы продолжаются, сообщает Следственный Комитет России по Свердловской области.
Ранее в Нижнем Тагиле после взрыва в жилом доме введен режим ЧС.