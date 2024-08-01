tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после обрушения двух подъездов жилого дома

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после обрушения двух подъездов жилого дома

1 августа 2024, 08:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после взрыва газа и обрушения двух подъездов в жилом доме.

В Нижнем Тагиле после взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

На место происшествия выехала усиленная следственная группа. Проводятся следственные действия, в том числе допросы свидетелей, назначение экспертиз и изъятие вещественных доказательств.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Спасательные работы продолжаются, сообщает Следственный Комитет России по Свердловской области.

Ранее в Нижнем Тагиле после взрыва в жилом доме введен режим ЧС.

Волонтеры собирают помощь пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#Екатеринбург
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
72 нелегальных мигранта выявили в Екатеринбурге
Сегодня, 05:31
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил 50 тыс за продажу игрушечных танков на Wildberries
Сегодня, 03:44
В Свердловской области нашли самые необычные профессии
Сегодня, 06:56
Житель Нижнего Тагила разбил стекла у 20 автомобилей
Сегодня, 07:12
Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью
Сегодня, 06:59