В Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений Куйвашев

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Губернатор распорядился оказать необходимую поддержку спасателям, а также оказать помощь в размещении пострадавших. Кроме того, Евгений Куйвашев проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Сегодня утром, 1 августа, в одном из жилых домов города Нижний Тагил произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стала неисправность газового оборудования. В результате происшествия разрушены несколько этажей здания, есть пострадавшие.
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