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Updated Сегодня, 11:54

В Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений Куйвашев

В Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений Куйвашев

1 августа 2024, 10:53
Фото: Владислав Пинаев
На место трагедии прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с ним приехали его заместитель Сергей Швиндт, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, федеральный инспектор Михаил Богинский и глава полиции области Александр Мешков.

Губернатор распорядился оказать необходимую поддержку спасателям, а также оказать помощь в размещении пострадавших. Кроме того, Евгений Куйвашев проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Фото: tagilcity.ru

Сегодня утром, 1 августа, в одном из жилых домов города Нижний Тагил произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стала неисправность газового оборудования. В результате происшествия разрушены несколько этажей здания, есть пострадавшие.

Редакция TagilCity.ru продолжает следить за развитием событий и информировать вас о новых подробностях.

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Фото: tagilcity.ru
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