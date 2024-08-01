В пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи

— ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»),

— ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района),

— Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»),

— ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи)



Жители Горноуральского городского округа, проживающие в отдаленных территориях могут передать гуманитарную помощь в территориальную администрацию, главы доставят в пункты сбора, пишет Дмитрий Летников, глава Горноуральского округа на своей странице в «Вконтакте».