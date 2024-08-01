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В пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи

В пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи

1 августа 2024, 12:51
Фото: 1MI
Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников объявил сбор гуманитарной помощи.

Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81 заставил многих жителей города подумать о близких и помогать незнакомым. Много неравнодушных устраняют происшествие и помогают пострадавшим.

Все желающие могут принести продукты, воду, средства личной гигиены, одежду и обувь в пункты по приему гуманитарной помощи:

— ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»),
— ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района),
— Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»),
— ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи)

Жители Горноуральского городского округа, проживающие в отдаленных территориях могут передать гуманитарную помощь в территориальную администрацию, главы доставят в пункты сбора, пишет Дмитрий Летников, глава Горноуральского округа на своей странице в «Вконтакте».

Напомним, что 1 августа из-за взрыва произошло обрушение многоквартирного дома.

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