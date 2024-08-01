В пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81 заставил многих жителей города подумать о близких и помогать незнакомым. Много неравнодушных устраняют происшествие и помогают пострадавшим.
Все желающие могут принести продукты, воду, средства личной гигиены, одежду и обувь в пункты по приему гуманитарной помощи:
— ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»),
— ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района),
— Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»),
— ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи)
Жители Горноуральского городского округа, проживающие в отдаленных территориях могут передать гуманитарную помощь в территориальную администрацию, главы доставят в пункты сбора, пишет Дмитрий Летников, глава Горноуральского округа на своей странице в «Вконтакте».
Напомним, что 1 августа из-за взрыва произошло обрушение многоквартирного дома.