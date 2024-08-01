В СУ СК не подтвердили факт гибели человека при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Заместитель руководителя регионального СУ СК РФ Алексей Невгад в комментарии журналистам не подтвердил информацию о том, что под завалами в Нижнем Тагиле погиб человек, передает ТАСС.
На 18:00 четверга, 1 августа, известно о 12-ти пострадавших, пятерым людям понадобилась медицинская помощь. Под завалами, по данным экстренных служб, могу оставаться еще 16 человек.
Одним из последних из-под завалов вытащили 13-летнего подростка.