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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В СУ СК не подтвердили информацию о погибшем при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В СУ СК не подтвердили факт гибели человека при обрушении дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 13:06
Фото: tagilcity.ru

В СУ СК не подтвердили информацию о погибшем при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области не подтвердили факт гибели человека под завалами дома в Нижнем Тагиле.

Заместитель руководителя регионального СУ СК РФ Алексей Невгад в комментарии журналистам не подтвердил информацию о том, что под завалами в Нижнем Тагиле погиб человек, передает ТАСС.

На 18:00 четверга, 1 августа, известно о 12-ти пострадавших, пятерым людям понадобилась медицинская помощь. Под завалами, по данным экстренных служб, могу оставаться еще 16 человек.

Одним из последних из-под завалов вытащили 13-летнего подростка.

В Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений Куйвашев
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