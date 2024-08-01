В Свердловской области 218 тысяч постановлений вынесено по камерам фиксации ПДД

С 21 по 28 июля сотрудники ДПС поймали 233 человека за езду без прав. Чуть меньше людей в нетрезвом виде — 143. А самым любим нарушением свердловчан — это езда без пристегнутого ремня, на этом нарушении попалось 2723 человека, сообщают в ГИБДД Свердловской области.