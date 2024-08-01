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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Свердловской области выявили 10 тысяч нарушений ПДД

В Свердловской области 218 тысяч постановлений вынесено по камерам фиксации ПДД

1 августа 2024, 06:33
Фото: 1MI

В Свердловской области выявили 10 тысяч нарушений ПДД

Свердловская Госавтоинспекция поделилась итогами своей работы.

Всего за неделю работы сотрудники ГАИ пресекли более 10 тысяч нарушений.

С 21 по 28 июля сотрудники ДПС поймали 233 человека за езду без прав. Чуть меньше людей в нетрезвом виде — 143. А самым любим нарушением свердловчан — это езда без пристегнутого ремня, на этом нарушении попалось 2723 человека, сообщают в ГИБДД Свердловской области.

А камеры зафиксировали около 220 тысяч нарушений.

Ранее мы писали, о множественных ДТП в области. 31 июля тагильчинин потерял сознание и влетел в трамвай. А 29 июля по дороге в Арамиль произошла смертельная авария.

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#Вадим Бредников#Общество#ДТП#ГИБДД#Полиция#Штраф#Штрафы#Камеры#ДПС#Екатеринбург
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