В Свердловской области 218 тысяч постановлений вынесено по камерам фиксации ПДД

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Всего за неделю работы сотрудники ГАИ пресекли более 10 тысяч нарушений.
С 21 по 28 июля сотрудники ДПС поймали 233 человека за езду без прав. Чуть меньше людей в нетрезвом виде — 143. А самым любим нарушением свердловчан — это езда без пристегнутого ремня, на этом нарушении попалось 2723 человека, сообщают в ГИБДД Свердловской области.
А камеры зафиксировали около 220 тысяч нарушений.
Ранее мы писали, о множественных ДТП в области. 31 июля тагильчинин потерял сознание и влетел в трамвай. А 29 июля по дороге в Арамиль произошла смертельная авария.