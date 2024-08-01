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Published Сегодня, 06:56

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Энерджайзера и котоситтера ищут для работы в Свердловской области

В Свердловской области нашли самые необычные профессии

1 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI

Энерджайзера и котоситтера ищут для работы в Свердловской области

Аналитики нашли самые необычные профессии в области.

Екатеринбургские компании ищут себе необычных специалистов. Некоторым они готовы платить до 450 тысяч рублей.

Одно из агентств по недвижимости ищет себе в команду «кайфоменеджера», но как оказалось «кайфа» в работе будет мало, если не считать заплаты. Сотруднику придётся работать с недвижимостью.

Кикшеринговые компании активно ищут релокаторов и энерджайзеров, им нужно будет перемещать и заряжать самокаты соответственно. Предлагают им до 90 тысяч в месяц.

Котоситтер с зарплатой до 20 тысяч, должен будет брать животных на передержку. Кормить и ухаживать за ними, как за своими, сообщают в hh.ru.

Если вы думали, что работа на вахте это скучно, то вакансия фотографа захоронений опровергает все возможные мифы о вахте. Сотруднику обеспечат жильем, связью и питанием, а зарплата составит до 100 тысяч рублей.

4 июня мы писали о самых востребованных профессиях в Свердловской области.

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#Вадим Бредников#Общество#Работа#Зарплата#Профессия#Профессии#Екатеринбург
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