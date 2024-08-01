В Свердловской области нашли самые необычные профессии

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Екатеринбургские компании ищут себе необычных специалистов. Некоторым они готовы платить до 450 тысяч рублей.
Одно из агентств по недвижимости ищет себе в команду «кайфоменеджера», но как оказалось «кайфа» в работе будет мало, если не считать заплаты. Сотруднику придётся работать с недвижимостью.
Кикшеринговые компании активно ищут релокаторов и энерджайзеров, им нужно будет перемещать и заряжать самокаты соответственно. Предлагают им до 90 тысяч в месяц.
Котоситтер с зарплатой до 20 тысяч, должен будет брать животных на передержку. Кормить и ухаживать за ними, как за своими, сообщают в hh.ru.
Если вы думали, что работа на вахте это скучно, то вакансия фотографа захоронений опровергает все возможные мифы о вахте. Сотруднику обеспечат жильем, связью и питанием, а зарплата составит до 100 тысяч рублей.
4 июня мы писали о самых востребованных профессиях в Свердловской области.