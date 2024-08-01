В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Синоптики продлили предупреждение о сильном дожде и ветре. Согласно данным Уральского гидрометцентра, 2 августа местами пройдут грозы и град. Днем будет тепло, около 25 градусов. Ночью — 12 градусов тепла. Ранее сообщалось, что 31 июля пройдут штормовые ветра и ливни, однако в Екатеринбурге они так и не начались.