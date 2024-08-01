В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Синоптики продлили предупреждение о сильном дожде и ветре. Согласно данным Уральского гидрометцентра, 2 августа местами пройдут грозы и град. Днем будет тепло, около 25 градусов. Ночью — 12 градусов тепла. Ранее сообщалось, что 31 июля пройдут штормовые ветра и ливни, однако в Екатеринбурге они так и не начались.
По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь в уральской столице начнется завтра в 11 часов утра.
Напомним, из-за обильных ливней, некоторым городам области грозит подтопление.