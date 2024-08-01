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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

1 августа 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 2 августа.

Синоптики продлили предупреждение о сильном дожде и ветре. Согласно данным Уральского гидрометцентра, 2 августа местами пройдут грозы и град. Днем будет тепло, около 25 градусов. Ночью — 12 градусов тепла. Ранее сообщалось, что 31 июля пройдут штормовые ветра и ливни, однако в Екатеринбурге они так и не начались.

По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь в уральской столице начнется завтра в 11 часов утра.

Напомним, из-за обильных ливней, некоторым городам области грозит подтопление.

#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Погода#Град#Гроза#Прогноз#Прогноз погоды#Природа#Ливни#Екатеринбург
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