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Updated Сегодня, 12:44

В Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка спасателей МЧС

В Тагил по поручения министра МЧС вылетела дополнительная группировка спасателей

1 августа 2024, 12:42
Фото: tagilcity.ru

В Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка спасателей МЧС

По поручению министра МЧС РФ Александра Куренкова в Нижний Тагил направилась дополнительная группа спасателей.

Оперативную группу центрального аппарата МЧС России, которая отправилась в Нижний Тагил, возглавляет заместитель Министра Илья Денисов, сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

На борту самолета Ил-76 МЧС России находятся кинологические расчеты, психологи Центра экстренной психологической помощи и аэромобильная группировка отряда «Центроспас».

Ранее стало известно, что из-под завалов извлекли живым 13-летнего мальчика.

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