В Тагил по поручения министра МЧС вылетела дополнительная группировка спасателей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Оперативную группу центрального аппарата МЧС России, которая отправилась в Нижний Тагил, возглавляет заместитель Министра Илья Денисов, сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.
На борту самолета Ил-76 МЧС России находятся кинологические расчеты, психологи Центра экстренной психологической помощи и аэромобильная группировка отряда «Центроспас».
Ранее стало известно, что из-под завалов извлекли живым 13-летнего мальчика.