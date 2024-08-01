В Тагиле жильцам уцелевших подъездов рухнувшего дома разрешили забрать вещи

В доме по улице Сибирской, 81, где утром в четверг, 1 августа, прогремел взрыв, устояли несколько подъездов. Их жильцов сейчас запускают в квартиры, чтобы они могли забрать вещи, сообщают с места происшествия корреспонденты TagilCity.ru.