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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Тагиле жильцов уцелевших подъездов рухнувшего дома пустили за вещами

В Тагиле жильцам уцелевших подъездов рухнувшего дома разрешили забрать вещи

1 августа 2024, 14:15
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле жильцов уцелевших подъездов рухнувшего дома пустили за вещами

Жильцы устоявших подъездов обрушившегося в Тагиле дома заходят в квартиры за необходимыми вещами.

В доме по улице Сибирской, 81, где утром в четверг, 1 августа, прогремел взрыв, устояли несколько подъездов. Их жильцов сейчас запускают в квартиры, чтобы они могли забрать вещи, сообщают с места происшествия корреспонденты TagilCity.ru.

Известно, что людей пускают организованно под присмотром полиции.

Для жильцов пострадавшего дома организован пункт временного размещения в гостинице Уралвагонзавода. Здесь смогут разместиться 120 человек. Их обеспечат трехразовым горячим питанием. Люди начали приносить вещи для пострадавших земляков.

Ранее прокуратура начала проверку из-за сообщений очевидцев о подозрительных «газовщиках», которые ходили по дому за несколько минут до взрыва.

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