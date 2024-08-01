В Тагиле жильцам уцелевших подъездов рухнувшего дома разрешили забрать вещи

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В доме по улице Сибирской, 81, где утром в четверг, 1 августа, прогремел взрыв, устояли несколько подъездов. Их жильцов сейчас запускают в квартиры, чтобы они могли забрать вещи, сообщают с места происшествия корреспонденты TagilCity.ru.
Известно, что людей пускают организованно под присмотром полиции.
Для жильцов пострадавшего дома организован пункт временного размещения в гостинице Уралвагонзавода. Здесь смогут разместиться 120 человек. Их обеспечат трехразовым горячим питанием. Люди начали приносить вещи для пострадавших земляков.
Ранее прокуратура начала проверку из-за сообщений очевидцев о подозрительных «газовщиках», которые ходили по дому за несколько минут до взрыва.