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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Врач Дельманова развеяла миф о запрете купания с температурой

1 августа 2024, 05:08
Все родители категорически запрещают детям купаться или принимать ванну при наличии даже минимально повышенной температуры тела. На самом деле, все не так категорично, как принято считать.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каких случаях и почему при температуре купаться просто необходимо.

По словам специалиста, во время болезни, сопровождающейся повышением температуры, организм избавляется от токсинов, в том числе через кожу и потоотделение, но и о гигиене забывать нельзя.

«Если у вас температура не более 37 градусов, вы чувствуете себя неплохо, то можно купаться под душем или ванне. Это поможет смыть загрязнение и токсины, выделяемые на кожу вместе с потом. При этом в ванной комнате температура должна быть не менее 25-28 градусов, а температура воды — не больше 37 градусов», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако терапевт подчеркнула, что в прохладной или горячей воде купаться нельзя. Также не стоит долго засиживаться в ванне.

«После купания нужно одеться и лечь в теплую постель. Проветривать комнату необходимо заранее, за час до водных процедур, поскольку после купания поры на коже открываются, выходят остатки токсинов, а в холодной комнате, наоборот, сосуды сужаются, в результате чего можно получить обратный эффект и усугубить течение болезни», — добавила Дельманова.

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