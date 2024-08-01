Врач Дельманова развеяла миф о запрете купания с температурой

«Если у вас температура не более 37 градусов, вы чувствуете себя неплохо, то можно купаться под душем или ванне. Это поможет смыть загрязнение и токсины, выделяемые на кожу вместе с потом. При этом в ванной комнате температура должна быть не менее 25-28 градусов, а температура воды — не больше 37 градусов», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».