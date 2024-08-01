ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на пикап Ambertruck Work

Благодаря улучшению условий приобретение этой модели в лизинг стало более доступным и привлекательным. В рамках предложения клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальными переплатами за лизинг. Также финансовая аренда позволяет компаниям на ОСН уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей, что позволяет сэкономить до 40% от стоимости машины по договору лизинга.