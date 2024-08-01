Второй участок дороги по Октябрьской революции в Тагиле готов к укладке асфальта

На участке дороги от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина полностью уложены ливневая канализация, кабельные линии и водовод. В течение этой и следующей недель подрядная организация будет заниматься устройством дорожной одежды. Планируется, что два слоя асфальтобетона уложат до Дня города, после чего движение по данному участку будет открыто. Далее продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории.