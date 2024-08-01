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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Нижнем Тагиле начинается второй этап укладки асфальта на Октябрьской революции

Второй участок дороги по Октябрьской революции в Тагиле готов к укладке асфальта

1 августа 2024, 11:54
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле начинается второй этап укладки асфальта на Октябрьской революции

Участок дороги по улице Октябрьской революции от Карла Маркса до проспекта Ленина в Нижнем Тагиле готов к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия. В течение следующей недели рабочие завершат основные работы, которые позволят открыть здесь автомобильное движение.

На участке дороги от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина полностью уложены ливневая канализация, кабельные линии и водовод. В течение этой и следующей недель подрядная организация будет заниматься устройством дорожной одежды. Планируется, что два слоя асфальтобетона уложат до Дня города, после чего движение по данному участку будет открыто. Далее продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории.

Сейчас на участке от улицы Ленина в сторону проспекта Строителей укладываем водовод, перекладываем теплотрассу, коммуникации. Следующим этапом станет обустройство дороги на этой территории, — пояснил директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На улице Карла Маркса продолжается монтаж газового оборудования. К вечеру 1 августа он будет завершен — на день раньше, чем сообщалось ранее. Светофорное регулирование здесь установят после начала реконструкции дорожного полотна.

Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРеконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Финансирование проекта рассчитано на 2 года, поэтому на всей улице Октябрьской революции, от Циолковского до Заводской, до конца 2024 года будет уложено 2 слоя асфальтобетонного покрытия. В 2025-м работы выйдут на финишную прямую: начнется обустройство третьего слоя, а также благоустройство тротуаров, газонов и парковок.

Реконструкция улицы Октябрьской революции продолжается. Идет укладка бордюрным камнем до проспекта Ленина. Основание дороги находится в работе, крупная фракция отсыпана. На следующей неделе движение будет открыто, — добавил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, ранее сообщалось, что темпы реконструкции опережают намеченный график на месяц. Сегодня заданная скорость сохраняется.

Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
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