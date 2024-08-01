«Я думал, это сон». Сын погибшей тагильчанки рассказал о первых минутах после взрыва

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Во время разбора завалов, образовавшихся после обрушения двух подъездов многоквартирного дома на Вагонке, было найдено тело тагильчанки Светланы Стаиной. Ранее спасателям удалось спасти ее сына, 13-летнего Сергея.
Мы живем на четвертом этаже. Мама вернулась с прогулки с собакой Джесси, а я сидел за компьютером. Она была в другой комнате, когда я услышал грохот стен. Побежал к двери, а от нее ничего не осталось, только слышал мамин голос: «Помогите!». Я думал, это сон, — написал мальчик в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что жильцам уцелевших подъездов разрешили забрать вещи.