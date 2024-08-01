«Я думал, это сон». Сын погибшей тагильчанки рассказал о первых минутах после взрыва

Сын погибшей тагильчанки рассказал о первых минутах после обрушения дома

Стало известно имя тагильчанки, погибшей под завалами жилого дома по улице Сибирской, 81. Ею оказалась 39-летняя Светлана Стаина, проживавшая в квартире №21. Сын женщины до последнего надеялся, что маму найдут живой.

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