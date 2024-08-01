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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Сын погибшей тагильчанки рассказал о первых минутах после обрушения дома

«Я думал, это сон». Сын погибшей тагильчанки рассказал о первых минутах после взрыва

1 августа 2024, 15:36
Фото: tagilcity.ru

Сын погибшей тагильчанки рассказал о первых минутах после обрушения дома

Стало известно имя тагильчанки, погибшей под завалами жилого дома по улице Сибирской, 81. Ею оказалась 39-летняя Светлана Стаина, проживавшая в квартире №21. Сын женщины до последнего надеялся, что маму найдут живой.

Во время разбора завалов, образовавшихся после обрушения двух подъездов многоквартирного дома на Вагонке, было найдено тело тагильчанки Светланы Стаиной. Ранее спасателям удалось спасти ее сына, 13-летнего Сергея.

Мы живем на четвертом этаже. Мама вернулась с прогулки с собакой Джесси, а я сидел за компьютером. Она была в другой комнате, когда я услышал грохот стен. Побежал к двери, а от нее ничего не осталось, только слышал мамин голос: «Помогите!». Я думал, это сон, — написал мальчик в социальных сетях.
Фото: социальные сети Сергея Стаина.

Ранее сообщалось, что жильцам уцелевших подъездов разрешили забрать вещи.

В Тагиле жильцам уцелевших подъездов рухнувшего дома разрешили забрать вещи
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#Спасение#Обрушение#Социальные сети#Жилой дом#Трагедия#Жертва#Потери#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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