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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Люди остались без крыши над головой после взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле

«Я на заводе была»: жительница разрушенной взрывом квартиры о ЧП в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 14:15
Фото: tagilcity.ru

Люди остались без крыши над головой после взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле

1 августа после взрыва в жилом доме №81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле люди остались без жилья. Ближайшую ночь они проведут у родных.

В результате взрыва в доме №81 по улице Сибирская люди остались без крыши над головой. Сразу после взрыва на месте ЧП ходили хозяева квартир, которых по счастливой случайности в момент трагедии не оказалось дома.

Сотрудница УВЗ рассказала редакции TagilCity.ru, что в момент взрыва она находилась на работе. Она показала, что от ее квартиры осталась лишь стена. Сейчас эти конструкции подцеплены при помощи крана, чтобы не случилось обрушения.

Вон моя квартира, жалюзи в окне. В квартире никого не было, у меня ни собак, ни кошек. Я на заводе как раз была. У меня две дочери, одна вагонская, другая городская — тоже на заводе работает, — рассказала пострадавшая жительница подъезда.
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Жилье#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#Пострадавшие#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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