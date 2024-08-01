«Я на заводе была»: жительница разрушенной взрывом квартиры о ЧП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В результате взрыва в доме №81 по улице Сибирская люди остались без крыши над головой. Сразу после взрыва на месте ЧП ходили хозяева квартир, которых по счастливой случайности в момент трагедии не оказалось дома.
Сотрудница УВЗ рассказала редакции TagilCity.ru, что в момент взрыва она находилась на работе. Она показала, что от ее квартиры осталась лишь стена. Сейчас эти конструкции подцеплены при помощи крана, чтобы не случилось обрушения.
Вон моя квартира, жалюзи в окне. В квартире никого не было, у меня ни собак, ни кошек. Я на заводе как раз была. У меня две дочери, одна вагонская, другая городская — тоже на заводе работает, — рассказала пострадавшая жительница подъезда.