«Запрещёнку» в российскую колонию пытались перебросить квадрокоптером

Ночью 25-летний мужчина попытался перебросить квадрокоптером четыре сотовых телефона, зарядное устройство и четыре пары наушников, пишет sibdepo.ru.



Сотрудники колонии задержали его с поличным. Задержанный объяснил, что приобрёл эти предметы в магазине Новокузнецка. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка. Согласно статье 19.12 КоАП РФ, за попытку передачи запрещённых предметов может быть наложен штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения.