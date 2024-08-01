tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

«Запрещёнку» в российскую колонию пытались перебросить квадрокоптером

1 августа 2024, 10:07
Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области сообщила о пресечении попытки передачи запрещённых предметов на территорию исправительной колонии ИК-41.

Ночью 25-летний мужчина попытался перебросить квадрокоптером четыре сотовых телефона, зарядное устройство и четыре пары наушников, пишет sibdepo.ru.

Сотрудники колонии задержали его с поличным. Задержанный объяснил, что приобрёл эти предметы в магазине Новокузнецка. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка. Согласно статье 19.12 КоАП РФ, за попытку передачи запрещённых предметов может быть наложен штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения.

Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
72 нелегальных мигранта выявили в Екатеринбурге
Сегодня, 05:31
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил 50 тыс за продажу игрушечных танков на Wildberries
Сегодня, 03:44
В Свердловской области нашли самые необычные профессии
Сегодня, 06:56
Житель Нижнего Тагила разбил стекла у 20 автомобилей
Сегодня, 07:12
Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью
Сегодня, 06:59