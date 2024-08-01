Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле на Вагонке

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как рассказала TagilCity.ru местная жительница, она услышала хлопок, когда проезжала мимо на автобусе. Однако чуть позже муж ей позвонил и сообщил о происшествии.
На место едут скорая и полиция. Они уже несутся по Восточному шоссе, — сообщил TagilCity.ru житель Вагонки.
На место уже выдвинулись экстренные службы. Собираются и волонтеры поисковых отрядов. О пострадавших пока неизвестно. Вся информация станет известна позже.