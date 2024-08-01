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Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле на Вагонке

Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле на Вагонке

1 августа 2024, 07:19
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле случился взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле на улице Сибирская, 81. Обрушился подъезд.

Как рассказала TagilCity.ru местная жительница, она услышала хлопок, когда проезжала мимо на автобусе. Однако чуть позже муж ей позвонил и сообщил о происшествии.

На место едут скорая и полиция. Они уже несутся по Восточному шоссе, — сообщил TagilCity.ru житель Вагонки.

На место уже выдвинулись экстренные службы. Собираются и волонтеры поисковых отрядов. О пострадавших пока неизвестно. Вся информация станет известна позже.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Взрыв#Дом#Обрушение#18+#Екатеринбург#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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