Житель Екатеринбурга продавал альпинистскую веревку и лишился 44 тысяч рублей

Екатеринбуржец разместил объявление о продаже альпинистского снаряжения на онлайн-площадке. С ним связалась покупательница, которая попросила подтвердить сделку. Она прислала мужчине ссылку и попросила ввести данные карты, в том числе СVС-код. Также мужчина ввел код из смс для входа в приложение банка.