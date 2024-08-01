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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Жителя Екатеринбурга аферисты развели на 44 тысячи из-за альпинистской веревки

Житель Екатеринбурга продавал альпинистскую веревку и лишился 44 тысяч рублей

1 августа 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney

Жителя Екатеринбурга аферисты развели на 44 тысячи из-за альпинистской веревки

Екатеринбуржец пытался продать веревку, но передал мошенникам данные своей карты и лишился сбережений.

За альпинистское снаряжение мужчина намеревался выручить 4700 рублей. Но вместо того, чтобы заработать, он потерял деньги, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбуржец разместил объявление о продаже альпинистского снаряжения на онлайн-площадке. С ним связалась покупательница, которая попросила подтвердить сделку. Она прислала мужчине ссылку и попросила ввести данные карты, в том числе СVС-код. Также мужчина ввел код из смс для входа в приложение банка.

Когда он проверил счет, то обнаружил списание 43 869 рублей. Екатеринбуржец обратился в полицию, заведено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Тагиле предъявили обвинение курьеру, который помог обокрасть пожилую тагильчанку.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Мошенники#18+#Екатеринбург
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