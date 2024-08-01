Житель Екатеринбурга продавал альпинистскую веревку и лишился 44 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
За альпинистское снаряжение мужчина намеревался выручить 4700 рублей. Но вместо того, чтобы заработать, он потерял деньги, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Екатеринбуржец разместил объявление о продаже альпинистского снаряжения на онлайн-площадке. С ним связалась покупательница, которая попросила подтвердить сделку. Она прислала мужчине ссылку и попросила ввести данные карты, в том числе СVС-код. Также мужчина ввел код из смс для входа в приложение банка.
Когда он проверил счет, то обнаружил списание 43 869 рублей. Екатеринбуржец обратился в полицию, заведено уголовное дело.
Ранее в Нижнем Тагиле предъявили обвинение курьеру, который помог обокрасть пожилую тагильчанку.