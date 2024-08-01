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Житель Нижнего Тагила разбил стекла у 20 автомобилей

Житель Нижнего Тагила разбил стекла у 20 автомобилей

1 августа 2024, 07:12
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
20-летний ранее судимый житель Нижнего Тагила разбил стекла более, чем в 20 автомобилях.

Несколько горожан обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестный разбивает стекла в их автомобилях и крадет вещи из них. Правоохранители, проведя расследование, вскоре задержали злоумышленника, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Всего было установлено более 20 аналогичных преступлений. Молодой человек рассказал, что бил стекла в машинах для того, чтобы найти внутри деньги и ценные вещи. У него изъяли некоторые вещи: кошелек, травматическое оружие и другие.

Напомним, 7 июля 2024 года в Екатеринбурге мужчина разбил лобовое стекло у автомобиля BMW.

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