Житель Нижнего Тагила разбил стекла у 20 автомобилей

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Несколько горожан обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестный разбивает стекла в их автомобилях и крадет вещи из них. Правоохранители, проведя расследование, вскоре задержали злоумышленника, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Всего было установлено более 20 аналогичных преступлений. Молодой человек рассказал, что бил стекла в машинах для того, чтобы найти внутри деньги и ценные вещи. У него изъяли некоторые вещи: кошелек, травматическое оружие и другие.
Напомним, 7 июля 2024 года в Екатеринбурге мужчина разбил лобовое стекло у автомобиля BMW.